Autopublication : Wattpad victime d'un sévère piratage

Photographie : pixabay license

« Nous avons eu connaissance de rapports selon lesquels certaines données de nos utilisateurs ont été consultées sans autorisation », a signalé Wattpad, avant d’affirmer qu’une enquête était en cours. Aucune précision sur cette violation de comptes et sur le nombre d'utilisateurs concernés n'a été donnée.D’après Publishing Perspectives , 270 millions de données personnelles auraient été affectées par cette attaque informatique. Parmi lesquels des mots de passe, des adresses IP, des adresses e-mail ou encore des dates de naissance.Des positions géographiques, des noms, des profils de réseaux sociaux, ainsi que des URL de sites web fréquentés par les utilisateurs auraient également pu être compromises, indique Firefox Monitor. Développé par Mozilla, ce service alerte les internautes lorsque leurs comptes sont concernés par des fuites ou vols de données.« À ce jour, nous pouvons confirmer qu’aucune information financière, numéro de téléphone, message privé, ni texte n’a été consulté pendant l’incident », a tenu à clarifier la plateforme. « Par précaution, et comme c’est courant dans ces situations, nous réinitialisons tous les mots de passe », a expliqué Wattpad.Et d’encourager ces utilisateurs qui auraient tendance à utiliser les mêmes mots de passe, à changer également leur code confidentiel sur les autres sites web.« Nous nous engageons à maintenir la confiance que nos utilisateurs nous accordent pour assurer la sûreté et la sécurité de la communauté Wattpad », rassure encore la plateforme d’autopublication.