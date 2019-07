Auvergne-Rhône-Alpes : une Charte interprofessionnelle pour le livre

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



À travers cette Charte, la filière du livre en Auvergne-Rhône-Alpes souhaite rappeler la réalité des métiers qui la composent, mettre en avant ses acteurs, la plus-value que chacun apporte à l’objet livre, leur pluralisme et la richesse de cette diversité. Elle entend aussi donner des repères sur les engagements et les responsabilités des uns et des autres, et contribuer ainsi à renforcer les liens entre créateurs, producteurs, diffuseurs et médiateurs, d’une part, et l’ensemble des lecteurs, d’autre part.Ouverte aux contributions durant sa rédaction, elle peut être signée par l’ensemble des professionnels de la région. « Pour que ceux qui nous lisent puissent découvrir l’importance de ce qui nous lie. »La Charte évoque ainsi nombre d’idées reçues sur l’industrie du livre — Plus personne ne lit, les livres sont de plus en plus chers ou encore le livre papier est fini ou… un livre acheté sur internet coûte moins cher. À travers cinq grands articles, elle définit également que les signataires « se reconnaissent membres solidaires d’une filière du livre portée par des valeurs qu’ils souhaitent aujourd’hui réaffirmer et promouvoir ».Article 1 : respecter l’écosystème du livreArticle 2 : encourager la diversitéArticle 3 : faire vivre le(s) territoire(s)Article 4 : partager et transmettreArticle 5 : s’engagerÀ consulter et télécharger dans son intégralité ci-dessous. ( plus d’informations