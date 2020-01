Aux États-Unis, la guerre de l'accès ouvert a commencé

(photo d'illustration, kate_harbison, CC BY-SA 2.0)

“Le gouvernement fédéral reste libre de sa politique”

La fin de l'année 2019 a plongé une partie de l'édition scientifique américaine dans la tourmente : un mémo datant de l'administration Obama, tout de même, communiqué en 2013, proposait l'accès libre aux résultats des recherches publiques un an après leur publication. Or, il pourrait être remis au goût du jour, suggérant de les rendre accessibles immédiatement.Autrement dit, la mise en œuvre d'un accès ouvert et direct aux résultats de la recherche financée sur des fonds publics, ce qui couperait l'herbe sous les pieds d'un certain nombre d'éditeurs commerciaux qui publient ces mêmes résultats.Tandis que l'Union européenne s'investit dans un Plan S qui cherche à valoriser l'accès ouvert aux résultats de recherches dotées de fonds publics, les États-Unis auraient un projet similaire dans les cartons – sans aucun doute pour préserver leur place dans le paysage mondiale de la recherche et des sciences.Dès la publication des premières informations sur le mémo, l'association des éditeurs américains (Association of American Publishers) avait réagi en publiant une lettre ouverte , signée par 135 maisons d'édition, diverses sociétés et la Chambre de commerce des États-Unis.« Si ces propositions entraient en vigueur, non seulement elles anéantiraient un pan entier de notre économie, mais elles coûteraient également des milliards de dollars au gouvernement fédéral, saperaient la recherche scientifique et la capacité d'innovation de notre pays, tout en affaiblissant considérablement la position commerciale des États-Unis », pouvait-on notamment lire.Un autre courrier vient d'atterrir sur le bureau du président Trump et de ses conseillers, signé par des maisons d'édition, des bibliothèques et des associations professionnelles. Ces signataires entendent répondre à la lettre de l'AAP, tout en étayant d'arguments la proposition de la Maison-Blanche.« Nos intérêts commerciaux sont importants, mais doivent être regardés à l'aune de la communauté et de l'industrie de la recherche qui collaborent au sein de la nation. Si émerge un changement important, qui profite aux contribuables américains, il revient aux parties prenantes de le soutenir, même s'il comporte des changements et des risques », indique le courrier.Ainsi, l'accès ouvert des résultats de la recherche permettrait de diffuser plus largement ces derniers, sans qu'il ne soit nécessaire de payer un abonnement à une revue ou un accès payant sur un site web : le gouvernement fédéral ne verserait des fonds qu'une seule fois, pour financer la recherche.« Il n'y a rien, dans la disponibilité immédiate des résultats de la recherche, qui empêche les sociétés d'édition — commerciales ou à but non lucratif — de continuer leurs activités si elles travaillent dur, innovent et collaborent » avec les autres parties, souligne encore la lettre. Laquelle insiste aussi sur le fait que l'AAP ne représente pas toute l'édition. Et de rappeler par ailleurs que « le gouvernement fédéral, en tant que financeur et acteur de la communauté de la recherche américaine, fait partie de ce marché et reste libre de sa politique ».La lettre intégrale est accessible à cette adresse