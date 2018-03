Aux États-Unis, les 18-29 ans sont ceux qui lisent le plus

(Kamil Porembiński, CC BY-SA 2.0)

Le sondage mené au cours du mois de janvier par le Pew Research Center apporte une bonne nouvelle au secteur du livre américain : 74 % des personnes interrogées indiquent en effet avoir lu un livre au cours des 12 derniers mois, contre 73 et 72 %, respectivement, en 2016 et 2015. Les 79 % de 2011 sont loin, bien sûr, mais cette hausse est encourageante.



Le livre imprimé reste largement en tête pour 67 % des Américains, qui en ont eu un entre les mains au cours de l'année 2017. Le livre numérique, lui, connaît une baisse, à 26 % contre 28 % de lecteurs en 2016. À l'inverse, le livre audio profite d'une forte hausse des usages, passant de 14 % en 2016 à 18 % des Américains en 2017 qui expliquent l'avoir utilisé au cours des 12 derniers mois. Des statistiques qui correspondent peu ou prou aux résultats économiques de l'édition américaine.

7 % des Américains seulement expliquent ne lire qu'en numérique, et 39 % ne font que lire des ouvrages imprimés. Des usages hybrides se sont installés 29 % des interrogés, qui lisent à la fois en imprimé et en numérique.



Pour les autres statistiques, l'étude apprend que seulement 40 % des adultes dont la scolarité s'est arrêtée avant le lycée ont lu un livre au cours des 12 derniers mois, un chiffre qui augmente bien sûr à la mesure du nombre d'années d'études. De la même manière, plus le niveau de revenus augmente, plus l'on est susceptible de lire. Sauf au-delà de 75.000 $ de revenus par an : là, le niveau de lecture général baisse un peu, on lit plus facilement au format numérique et on écoute des livres audio.