Aux États-Unis, on lit plus en numérique ou en audio que sur papier

(photo d'illustration, Hobbies on a Budget, CC BY 2.0)

Les lecteurs de livres aux États-Unis, en 2017

Les Américains et les activités littéraires, en 2017

Qui lit encore, aux États-Unis, et comment ? Les sondages menés par l'agence National Endowment for the Arts (NEA) permettent de dresser un état des lieux de la lecture outre-Atlantique, avec une première observation légèrement préoccupante. Depuis 1992, la baisse de la lecture au sein de la population adulte du pays est régulière, de 60,9 % à 52,7 %. La seule hausse notable de la pratique s'observe chez les plus de 65 ans.Cette baisse généralisée concerne tous les types de lecture, à l'exception de la poésie, qui connait un regain d'intérêt en 2017 (lue par 11,7 % des adultes contre 6,7 % en 2012).Parmi ces adultes lecteurs, que l'agence estime au nombre de 131,8 millions, soit 55 % de la population adulte, une majorité (72,2 millions) lisent dans un format numérique ou privilégient l'audio, contre 59,6 millions de lecteurs qui utilisent exclusivement l'imprimé. Dans le détail, 50,6 % des 72,2 millions n'utilisent que le livre numérique, 13,8 % uniquement l'audio, et 35,6 % alternent entre les deux. Des chiffres qui ont sans doute évolué en faveur de l'audio, au vu des tendances de vente dans l'édition américaine.Comme l'avaient avancé d'autres études et sondages depuis plusieurs années, les lecteurs qui privilégient les formats numériques lisent en moyenne plus de livres à l'année que ceux qui préfèrent l'imprimé.Par ailleurs, indique l'étude de la NEA, ces mêmes lecteurs adeptes du numérique et de l'audio sont plus susceptibles de participer à des activités annexes, dans le domaine de la littérature, comme la participation à un groupe de lecture (16 % contre 2,6 % des lecteurs sur imprimé) ou l'écriture (19,4 % contre 6,7 % pour l'imprimé).D'une manière plus générale, la pratique de l'écriture semble se démocratiser — légèrement : 6,5 % de la population adulte des États-Unis s'y essayent.L'intégralité du rapport est disponible ci-dessous.