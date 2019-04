Aux États-Unis, on se presse pour éditer et vendre le rapport Mueller

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un rapport judiciaire dans les meilleures ventes

Quelques semaines après la publication d'une version très abrégée du rapport de Robert Mueller, les adversaires politiques de Donald Trump ont obtenu gain de cause avec la publication, cette fois, d'une version beaucoup plus complète du document, avec plus de 400 pages au compteur. Disponible gratuitement en version numérique , le rapport explore les relations entre Donald Trump et la Russie développées au cours de la campagne présidentielle de 2016.Si le rapport ne conclut pas à une collusion entre l'actuel président des États-Unis et Moscou, il laisse au Congrès américain le soin de se saisir de plusieurs éléments pour demander des comptes au pouvoir. Dans le camp de Trump, on souligne l'absence de preuves formelles et la collaboration affichée du gouvernement dans l'enquête : le ministre de la Justice William Barr a consciencieusement défendu le président, assurant que ses opposants en avaient un peu trop fait dans cette affaire.Le compte-rendu de Robert Mueller ne contient pas de révélations explosives, mais il sera néanmoins dans les librairies américaines, plusieurs éditeurs ayant fait le choix de le publier. Avant même que la version quasi complète ne soit mise en ligne, trois éditeurs avaient prévenu qu'ils comptaient mettre en avant le travail de Mueller.Melville House, Scribner et Skyhorse s'étaient ainsi positionnés , affirmant qu'offrir plus de visibilité à l'enquête relevait de l'information au public et de l'exercice démocratique, tout simplement. Dans les faits, les documents administratifs comme celui-ci ont aussi l'avantage d'être libres de droits : les publier ne demande qu'un exercice — certes parfois laborieux — de mise en page.Le libraire Barnes & Noble s'est aussi fendu d'un mail envoyé à ses clients pour les prévenir que le rapport Mueller serait disponible dans sa boutique en ligne, au format numérique, gratuitement. Au Royaume-Uni, c'est Simon & Schuster qui a annoncé son intention de publier le rapport, à la fois en version numérique et en version imprimée, enrichi de commentaires et d'une introduction, pour rendre le tout plus digeste.Difficile, au premier abord, de comprendre l'engouement pour un rapport rédigé dans une langue judiciaire et administrative un peu sèche, mais les initiatives semblent payer, dans une certaine mesure : sur Amazon, le rapport, dans différentes éditions, s'est rapidement hissé en tête des meilleures ventes de livres politiques. L'objectif est bien de réaliser quelques ventes, mais aussi d'utiliser le rapport comme produit d'appel pour des services, comme une librairie numérique : l'inscription nécessaire avant de télécharger le document sera ensuite exploitée.Donald Trump, même s'il tente de temps à autre de censurer des textes le concernant , est une figure plutôt appréciée par l'édition américaine depuis que des ouvrages consacrés à sa présidence et à sa personne sont devenus les meilleures ventes de l'année 2018. Au niveau des ventes, Trump rivalise ainsi avec... Michelle Obama, qui a aussi fait le bonheur des éditeurs dans la catégorie politique avec son autobiographie Becoming.