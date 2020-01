“Aux oubliées” : envoyer des livres personnalisés aux femmes détenues

(photo d'illustration, Alexandre Dulaunoy, CC BY-SA 2.0)

Les messages au centre de l'initiative

Karine Vincent

L’Iconoclaste

c/o Aux oubliées

26 rue Jacob

75006 Paris

L'initiative est simple, le geste l'est tout autant, mais il pourrait participer à changer une vie : « Aux oubliées » recouvre une opération de solidarité adressée à toutes les femmes détenues de France. Depuis quelques semaines, les lecteurs sont invités à envoyer des ouvrages, dédicacés par leur soin, qui seront ensuite envoyés à des centres pénitentiaires accueillant des femmes.La première distribution de livres recueillis aura lieu le 9 mars 2020 à la prison de Fleury-Mérogis. D'ici là, les livres sont réunis, sans limite de volume ni restrictions quant au type de livres envoyés. « C’est tout l’enjeu de l’initiative. [N]ous sommes obligés de nous mettre, ne serait-ce qu’un instant, à la place de ces femmes en imaginant ce qu’elles aimeraient lire, ou du moins ce que nous aimerions lire si nous étions à leur place. Cette réponse vous transformera », indique l'initiative sur son site internet.L'idée provient à l'origine de l'Espagne, sous l'impulsion de Maria Rufilanchas, cofondatrice du studio de design Molaría. Féministe convaincue, militante, elle a persuadé de nombreux lecteurs de partager leurs lectures avec une femme détenue grâce aux réseaux sociaux. Après la première distribution, à la prison Del Soto de Madrid, d'autres ont suivi...Comme en Espagne, l'initiative française souhaite collecter un maximum de livres pour multiplier les distributions, après celle de Fleury-Mérogis.« Aux oubliées » appelle tous les lecteurs à inscrire un message sur la première page du livre envoyé, assurant que ce geste « est le point central de la campagne ». Pour le reste, « [v]ous avez toutes les libertés, alors à vous de choisir… Un livre pour rire, ou bien un autre pour voyager ou pour inciter ces femmes à prendre des décisions importantes à leur sortie ? Fiction ou histoire ? Neuf ou d’occasion ? Essai ou biographie ? Court ou long ? C’est l’exercice de la liberté… Et les livres peuvent également être des livres étrangers, toutes les femmes détenues ne sont pas françaises. »Le livre peut bien sûr être neuf ou d'occasion, tant qu'il est en bon état. Les livres qui ne seront pas distribués le 9 mars prochain resteront dans la course pour la distribution suivante : autrement dit, aucune limite ne doit être imposée à la générosité.En France, l'opération « Aux oubliées » est coordonnée par Laure Gomez-Montoya, Debora Kahn-Sriber et Karine Vincent, à qui les livres peuvent être envoyés à l'adresse de L'iconoclaste, maison pour laquelle elle assure les relations presse.Il est possible, avec le message de joindre une feuille blanche et ses coordonnées, si la personne qui réceptionne le livre souhaite entamer une correspondance.Pour participer, les livres doivent être envoyés à l'adresse suivante :