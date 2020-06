Avant “Les Piliers de la Terre”, “Le Crépuscule et l'Aube”, prochain roman de Ken Follett

« L’histoire se déroule à la fin de l’âge des ténèbres et au début du Moyen-Âge, c’est donc une soirée et une matinée. Ainsi qu’une phrase biblique, bien sûr : “Et le soir et le matin étaient le premier jour”. », racontait Ken Follett , lors de la Foire du livre de Francfort 2019.Trente ans après la publication des Piliers de la Terre, vendu à plus de 27 millions d’exemplaires dans le monde, Le Crépuscule et l’Aube nous transporte dans une époque historiquement riche dans laquelle se confrontent ambition et rivalité, vie et mort, amour et haine, qui nous conduisent alors aux portes des Piliers de la Terre.En l’an 997, à la fin du haut Moyen Âge, l’Angleterre doit faire face à des attaques de Gallois à l’ouest et de Vikings à l’est. Les seigneurs exercent la justice au gré de leurs caprices, s’opposant non seulement au peuple, mais aussi au roi. Sans l’existence d’un État de droit, c’est le règne du chaos.Dans cette période agitée, trois personnages voient leurs destins s’entrecroiser. La vie du jeune Edgar, constructeur de bateaux, bascule quand la seule maison dans laquelle il a jamais vécu est détruite au cours d’un raid viking, le forçant lui et sa famille à s’installer dans un nouveau hameau et à repartir de zéro.Ragna, jeune noble normande insoumise, se marie par amour à l’Anglais Wilwulf et le suit de l’autre côté de la Manche. Cependant, les coutumes de la terre natale de son époux sont scandaleusement différentes des siennes. Elle prend conscience que dans son entourage se joue une bataille perpétuelle et violente pour le pouvoir et craint que le moindre faux pas n’ait des conséquences désastreuses.Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d’érudition qui serait reconnu à travers toute l’Europe. Chacun d’eux s’opposera au péril de sa vie à l’évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir.[à paraître 17/09] Ken Follett, trad. Cécile Arnaud, Jean-Daniel Brèque, Odile Demande, Nathalie Gouyé-Guibert, Dominique Haas – Le crépuscule et l’aube – Robert Laffont – 9782221157701 – 24,50 €