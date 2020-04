Avec 500 millions € de prêt, Fnac “préfère pratiquer un odieux chantage” (CGT)

ActuaLitté CC BY SA 2.0



La clientèle en ligne de mire

Comme présenté, le prêt de 500 millions € était d’autant plus simple à accorder, en regard des 114 millions € de bénéfices réalisés par l’enseigne. Si 30 % de risques demeuraient, la confiance était plus simple à obtenir.Mais la CGT vient de jeter un fameux pavé dans cette belle mare économico-sanitaire.Le syndicat assure que l’entreprise disposera, une fois le prêt réalisé, de liquidités à la hauteur de « plus d’un milliard d’euros ». Pour autant, si les salariés ont été placés comme ailleurs en activité partielle, ils ignorent encore « s’ils vont toucher l’intégralité de leurs payes ». Fnac n’a en effet pas pris d’engagement quant au complément de salaire.Si l’activité partielle garantit 85 % du salaire net, le solde reste à la discrétion des entreprises. « Au contraire, l’enseigne préfère pratiquer un odieux chantage en soumettant le paiement de ce complément de salaire à la signature d’un accord qui priverait les salariés de la Fnac de jours de congés payés, de jours de RTT et remettrait en cause les accords du temps de travail », dénonce la CGT.La situation devient alors cocasse : d’un côté, les fonds publics, de l’autre, aucune garantie — attendu qu’elle n’est pas obligatoire — de la part de la marque.Enrique Martinez, l’actuel directeur général, estimait sur BFMTV que la fréquentation des magasins serait en recul de 30 %, bien que ses établissements puissent rouvrir le 11 mai. De son côté, Marc Pietrosino, délégué CGT, indique à France Info : « La direction nous a expliqué que, comme la Chine allait avoir des problèmes de réapprovisionnement, nous allions avoir des heures creuses et qu’elle voulait donc aménager notre temps de travail. »Car la réalité est plus subtile : les 100 % de salaires garantis pour avril, et jusqu’au déconfinement, découleraient d’une négociation autour de la modulation du travail. Il s’agirait de mettre en place un fonctionnement qui suivrait le taux de fréquentation des boutiques sur les 12 prochains mois.Dans un document, Fnac déclare vouloir s'assurer « que les semaines de 43 heures ne soient pas accolées et que les semaines hautes ne dépassent pas le nombre de huit semaines consécutives ». Un lissage sur l’année serait alors effectué. Boris Lacharme, CGT Fnac, le déplore : « C’est du chantage et c’est immoral. On ne sait pas comment ce projet sera déployé exactement, quels seraient les besoins, comment les magasins vont redémarrer... »L’enseigne n’a pas encore réagi.