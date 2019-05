Avec Aconyte, l'éditeur de jeux Asmodée lorgne sur le marché du livre

Les botanistes chevronnés entendront par Aconyte une allusion aux plantes herbacées — voire, à l’Aconit tue-loup, particulièrement toxique. D’ailleurs, les aconits contiennent en général différents alcaloïdes dont l’aconinitine, poison mortel pour l’homme. Mais pour le groupe Asmodée, Aconyte sera plutôt une ouverture vers d’autres formes de narration.







Société spécialisée dans les jeux — plateaux, cartes et autres — Asmodée avait été rachetée en juillet 2018 pour 1,2 milliard € par PAI Partners, fonds d'investissement qui avait déjà quelques billes dans la structure.



Avec 442 millions € de chiffre d’affaires au niveau mondial, dont 35,9 millions € en France, la structure reste l’un des premiers distributeurs de jeux dans le monde.

Une nouvelle filiale vient enrichir son paysage, avec le lancement d’Aconyte, une maison d’édition qui publiera des romans basés sur les différents univers déployés dans les jeux d’Asmodée. L’idée est également de pouvoir obtenir des licences auprès de tiers, pour aboutir à un plus large catalogue.

Les premières publications n’interviendront que dans le courant de l’été 2020, avec des livres de poche et des ebooks, à destination des États-Unis, mais également du Royaume-Uni. Asmodée France n’a pas pu répondre aux questions de ActuaLitté quant au lancement en France.

À la tête de la société, Marc Gascoigne a pris ses fonctions, avec à ses côtés Lottie Llewelyn-Wells, éditeur adjoint, et Nick Tyler, coordinateur de la publication, dans les bureaux de Nottingham (Angleterre).







Pour Andy Jones, directeur d’Asmodée Entertainement, Aconyte entre dans la perspective de ces histoires que l’entreprise se plaît à raconter et faire vivre. « Il s’agit d’une autre étape clef dans cette voie, produisant littéralement des histoires incroyables et apportant plus de profondeur, d’intrigues, de personnages et de récits à certains des meilleurs jeux », estime-t-il.

C'est en 1995 que l'entreprise s'est montée, avec dès les premiers temps de véritables cartons : d'abord le lancement du jeu Jungle Speed, puis la distribution de Pokemon en France, en 2003, et l'arrivée deux ans plus tard de Time's Up. Parmi les grandes réussites de l'éditeur, pour les jeux, citons Catan, Ticket to Ride, Pandemic, Dead of Winter, Splendor, KeyForge, Dobble/Spot it!, Star Wars: X-Wing.