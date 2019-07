Avec Emmaüs, le chauffeur VTC Marcel monte un book crossing estival

C’est une campagne de book crosssing que les deux acteurs mettent en place : dans les voitures, 1500 livres proposés, à prendre, à laisser et à remplacer par un autre ouvrage de son choix. Le projet se veut en écho aux valeurs que véhicule (hem…) la société de VTC, qui soutient « une consommation responsable ».Et d’interroger : « Pourquoi acheter un livre neuf, alors qu’il prend la poussière sur l’étagère de quelqu’un qui l’a déjà lu ? » Peut-être pour soutenir les auteurs qui les écrivent, répondrait-on. Soit. Les titres ainsi proposés viennent d’un tri opéré par les 150 salariés du chantier d’insertion d’Emmaüs Défi, situé dans le XIXe arrondissement, à Paris.À l’intérieur de ces livres se trouve également un marque page avec un code promo pour un premier trajet offert en Marcel.Les Parisiens participants auront la surprise de découvrir à l’arrière des VTC participants des livres laissés à leur disposition, qu’ils pourront dévorer pendant leurs vacances et (re) déposer lors d’une nouvelle course. Ils pourront aussi faire un troc avec un de leurs livres et faire la joie d’un prochain utilisateur.La flotte Marcel compte 500 voitures, intervenant sur Paris et en Île-de-France uniquement. Il revendique quelque 3000 chauffeurs partenaires, et 200.000 utilisateurs.« Choisissez un roman dans les voitures des chauffeurs VTC Marcel qui participent à l’opération. Une fois lu, rapportez-le lors d’un prochain trajet et troquez-le contre un nouveau livre ! Vous souhaitez apporter vos propres livres ? Avec plaisir ! Apportez-les et troquez-les contre un livre Emmaüs », indique Bertrand Altmayer, cofondateur et directeur général de Marcel.