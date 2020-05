Avec Facebook et YouTube, Turin réinvente son salon du livre

Nicolas Lagioia, ActuaLitté CC BY SA 2.0



Transférer le plus important salon d’Italie – voire d’Europe, en cherchant bien – sur internet, pas de problème, la Toile est accueillante. Mais parvenir à convaincre un public qui se masse depuis plusieurs années au Lingotto, pour aller à la rencontre d’auteurs durant 5 jours… Pendant quatre journées de diffusion, la thématique Altre forme di vita a été déclinée avec de multiples interventions, conférences, tables rondes.Mais le tour de force turinois réside, une fois encore, dans la mobilisation globale de la ville, des institutions, collectivités et établissements scolaires – et plus largement, de la région. La ville, symbole de livre et de lecture durant sa manifestation, avait revêtu un logo illuminé, pour rappeler que l’événement se tenait, malgré tout.Cette édition inédite, toute de streaming, amène d’ailleurs les organisateurs à repenser le mode de fonctionnement de leur manifestation. Prévue en automne, elle pourrait intégrer un modèle web plus important. Cependant, des questions de date se posent – en effet, la Buchmesse de Francfort est prévue pour octobre, quand le Salone de Torino se tiendrait en novembre. Et à Rome, en décembre, c’est Più Libri più Liberi…Selon les premières données communiquées, ce sont 5 millions de contacts qui ont assisté aux interventions avec 1,216 million de visionnages sur Facebook et YouTube. « La communauté du Salon s’est élargie. Nous avons dans les mains le prototype d’un modèle nouveau et réussi, qui ne remplace pas, mais s’ajoute à celui, classique et indispensable », assure le directeur de la manifestation, Nicola Lagioia En effet, 140 invités se seront relayés pour plus de 60 tables — avec un grand rendez-vous, celui de la lecture d’un chapitre du prochain roman d’Andrea Camilleri . Un ouvrage posthume, certes, mais inédit et écrit depuis des années…