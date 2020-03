Avec Française, Alexandre Jardin se lance dans le roman populaire

De ses vingt années d’engagement civique et social, de sa connaissance de la France populaire invisible, Alexandre Jardin tire le roman vrai d’une femme, Kelly, qui résume l’époque.« Je n’écrirai plus aux dépens du réel, seulement pour le compte de gens simples privés de vies simples, le romanesque de l’ordinaire, ces vies infimes qu’on ne regarde pas. »Ces vies ordinaires sont celles de trois sœurs : Kelly, Cerise et Cindy. Kelly, effrontée, d’une beauté indéchiffrable, refuse d’être victime d’agression et d’abandon. Mère célibataire criblée de dettes, cette frondeuse rêve de passion, d’un destin au superlatif. Cerise voit la vie en rose jusqu’à ce qu’on lui pique son mari. Cindy enfile un voile et part épouser son islamiste de chéri en Syrie.Trois Françaises populaires aux vies comprimées d’emmerdes. Trois amoureuses qui valent leur poids de poésie. Trois héroïnes emportées par une société devenue folle, aux prises avec un système qui enclenche la mécanique du fiel. Trois figures de la France incomprise, inentendue, jugée. On rencontre aussi le Dudule, l’idiot du village, le bienveillant, le pur, Zazou femme de CRS, Pierre-Esprit, le journaliste et Leïla qui ne vit que pour l’associatif.Tout ce petit monde bascule lorsque la Compagnie Normande d’Expédition, une entreprise prospère, qui fait vivre presque toute la région, ferme. Alors qu’elle gagne de l’argent. Ne manque plus que la hausse sur la taxe des carburants, et les habitants envahissent les ronds-points. Kelly bascule dans la violence. On entre dans son regard d’incomprise.Alexandre Jardin est l'auteur d’une vingtaine de romans, parmi lesquels on peut citer Le Zèbre (1988), Fanfan (1990), Le Petit Sauvage (1992), L’Ile des gauchers (1995) ou encore Juste une fois (2014). Il a également signé des récits autobiographiques, comme Le Zubial (1997), Le roman des Jardin (2005), ou Des gens très bien (2010), ainsi que des albums jeunesse.