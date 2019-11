Avec la fin des amendes, livres et usagers reviennent en bibliothèque

pixabay licence



Le conseil municipal n’en revient pas : « La quantité de livres revenus a augmenté de 240 %. Une hausse énorme du nombre de livres qui nous parviennent. Nous sommes très heureux d’avoir mis cela en place… Ces livres ont une valeur et leur coût d’achat est élevé. Nous souhaitons récupérer ces documents, mais également que les usagers reviennent », indique Andrea Telli, commissaire aux bibliothèques de la ville.Depuis l’adoption du projet en Conseil, ces frais imposés pour le retour de documents hors délai sont devenus un argument plaidant en faveur d’un meilleur service public. Et conséquemment, une crise de citoyenneté semble avoir frappé le public.« Les gens prennent un livre ou plusieurs en bibliothèques, puis le retard s’accumule. Ils doivent s’acquitter d’amendes, mais ils craignent de revenir à la bibliothèque, car ils ne peuvent pas régler leur amende. Aussi, nous ne perdons pas simplement ce montant, que nous n’aurions pas obtenu. Mais nous perdons le livre et les usagers », poursuit-elle.La tendance nationale est d’ailleurs bien à la suppression de ces amendes, en ce qu’elles constituent un frein — en particulier dans les quartiers pauvres et défavorisés — à l’accès aux livres, et à la connaissance.En parallèle, le budget 2020 voté par Lori Lightfoot, maire de la ville, inclut une enveloppe de 18 millions $ pour maintenir les horaires d’ouverture des 77 succursales de Chicago.via Sun Times