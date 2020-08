Avec le confinement, un intérêt renouvelé pour le livre au format numérique

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

L'étude a été menée entre la mi-mars et la fin avril, soit 6 semaines d'observation des chiffres de vente des livres numériques et des livres audio numériques par Bookwire. La première observation est assez simple, et s'explique facilement : les ventes d'ebooks et d'audiobooks ont augmenté pendant les 6 semaines prises en compte, en raison du confinement (même partiel comme en Suisse) et de la fermeture en revanche généralisée des librairies. Des données similaires ont aussi été relevées aux États-Unis , notamment.Mais, indiquent les chiffres de l'étude, les ventes ne se sont pas taries après le confinement : si elles ont connu un léger tassement, elles restent à un niveau plus élevé qu'avant la période. Les genres ayant le plus « profité » du confinement sont la littérature générale et le thriller, affirme le revendeur.Dans tous les domaines, les ventes post-confinement sont supérieures, aussi bien en volume qu'en valeur, avec des facteurs additionnels divers et variés, selon les genres. Par exemple, un titre particulièrement bien vendu, ou une opération commerciale, ou encore un titre portant sur le développement personnel pendant l'épidémie de Covid-19, particulièrement opportun...Pour les publics jeunesse et jeunes adultes, la croissance des ventes est estimée à 100 %, en valeur, et 115 %, en volume, par Bookwire.Concernant le livre audio, une donnée supplémentaire entre en jeu : pendant la période de confinement, les téléchargements ont fortement chuté, note Bookwire, au profit de l'accès en streaming, qui a réussi à maintenir l'intérêt une fois les restrictions levées.L'étude affirme que les contenus éducatifs auront particulièrement bénéficié de la période de confinement : et pour cause, la fermeture des établissements scolaires a pu pousser enfants et parents à rechercher des aides à l'apprentissage.L'étude complète est accessible à cette adresse