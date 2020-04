Avec les makers, mobiliser les équipements des bibliothèques contre le Covid-19

Une imprimante 3D (Frédéric BISSON, CC BY 2.0)

Dès les premiers jours de la crise sanitaire, et face à la pénurie de certains équipements médicaux comme les respirateurs ou les masques, la communauté des « makers » s'est mobilisée pour soutenir l'action des soignants. La fabrication additive, notamment à partir des imprimantes 3D a vu de nombreux collectifs travailler à la création d'appareils sophistiqués, comme des respirateurs, le plus souvent dans une logique de partage et d'accès libre qui caractérise le mouvement.Autre prouesse réalisée en peu de temps, l'impression 3D de 150.000 visières de protection, d'après le Réseau Français des FabLabs.Ces dernières années, de nombreux établissements de prêt se sont équipés en équipements de « makers », comme le rappelle l'Association des Bibliothécaires de France, et ont eux aussi participé au mouvement général d'entraide : certaines médiathèques se sont engagées dans la production, « comme en Bretagne, dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, ou dans le Languedoc-Roussillon », d'autres ont choisi de confier leurs ressources à des fablabs et autres collectifs, pour qu'elles soient utilisées au mieux au cours de cette période.« Ces initiatives permettent dans l'immédiat d'apporter un soutien local important aux soignant·e·s et aux autres personnels en contact avec les habitant·e·s (EHPAD, médecine de ville, commerces alimentaires...), et de réelles solutions de protection pour le reste de la population. Mais elles témoignent en même temps de l'importance de renforcer la collaboration des fablabs et des bibliothèques sur l'ensemble du territoire, en promouvant une culture libre et accessible à tou·te·s du “faire-ensemble” », souligne l'Association des Bibliothécaires de France.Sa commission Labenbib, qui travaille spécifiquement sur ces sujets, invite les établissements qui disposent des moyens nécessaires à rejoindre le mouvement des « makers ». La commission réclame aussi un effort quant à la promotion de l'accès ouvert aux ressources, indispensable à la création et à l'intelligence collective... Des conseils sont donnés à cette adresse pour les établissements volontaires.