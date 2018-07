Avec Prolepse, l'édition prend de l'avance : prenez part à l'aventure

L’aventure des Éditions Prolepse démarre en septembre 2016 autour d’ateliers et de formations en ligne. Seulement, désireuse de créer une maison d’édition inclusive, Elina Timsit souhaite relever le défi de publications au format papier. Et pour que les premiers ouvrages puissent arriver à l’automne, une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule pour cette « maison d’édition 3.0 ».



daniel zimmel, CC BY SA 2.0

À Montréal, Elina Timsit voit grand. Après quelques années d’expérience dans l’édition française et québécoise, elle entend être le changement dans l’industrie du livre. Le nom de sa maison annonce la couleur : « J’ai choisi ce nom, car la prolepse est la figure de style de l’anticipation et que j’aime croire que ce projet anticipe une révolution à venir dans les Arts et dans notre société en général. »



Sous la bannière de cette nouvelle maison, Elina Timsit souhaite faire la part belle aux écrivains et laisser plus de liberté à la créativité. Elle espère y accueillir des auteurs encore inconnus, n’ayant pas su trouver leur place ailleurs et en particulier les femmes et les marginalisé.es (personnes handicapées, trans, queers, neuro atypiques, etc.). En plus des services éditoriaux à compte d’éditeur, des formations et des ateliers seront proposés pour accompagner les auteurs.



Pour son lancement, la campagne annonce déjà trois titres : un roman fantastique, Bois Dormant, par Hélène Laforeste, Sous le ciel de Port-au-Prince de Wislene Hyacinthe Norceide, une romance politique en Haïti, ainsi qu’une série de trois BD, La fille et son anxiété réalisée par Alexandra Loiselle, Elina Timsit et Maryva, qui s’intéresse aux troubles de la santé mentale avec humour.



À terme, la fondatrice espère développer « un volet numérique augmenté » en plus de l’édition papier par le biais des ebooks interactifs. Souhaitant offrir une véritable expérience de lecture, ils ajoutent de la musique, des vidéos et même des mini jeux au texte. Ces atouts numériques encore en développement devraient voir le jour en 2019.