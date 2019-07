Avec Random House Graphic, plus de BD pour les jeunes lecteurs

Calme.... oiseaux... nature....

C’est ce à quoi Aster s’attend quand ses parents déménagent toute leur famille au milieu de nulle part. Il n’y a qu’elle (statut : super ennuyée), sa mère et son père (statut : occupé avec la science), son frère (statut : a d’autres projets), et...

.... de la magie ?

Robin ? Robin ? Robin ?! Où êtes-vous ? Où êtes-vous ?

Elle n’a pas pu aller loin. . . .

Les princesses ne fuient pas pour vivre leurs propres aventures. N’est-ce pas ?

Les princesses restent tranquillement et docilement à la maison. Elles ne voudraient jamais que les sirènes, les marécages, les pirates et les enlèvements fassent partie de leur vie. Pas cette princesse !

Une jeune princesse — qui trouve son château extrêmement ennuyeux — se sauve pour partir à l’aventure, se faire des amis et en apprendre davantage sur le monde fantastique qui l’entoure

Lelek est une sorcière.

C’est tout ce que Sanja sait quand elle rencontre Lelek au marché. Mais Lelek cache des secrets — et comme sa vie commence à se recouper avec celle de Sanja, tout ce qu’elle cache commence à être découvert.

Les secrets, l’amitié et la magie s’unissent à mesure que Lelek s’approche de plus en plus de la vérité sur son passé. . . .

Rhino-B est un type impertinent, mais gentil. Stag-B est un aventurier calme et érudit. Ensemble, ces deux jeunes coléoptères forment les Bug Boys, les meilleurs amis qui passent leur temps à explorer le monde du village des insectes et au-delà, ainsi que leurs propres pensées et sentiments — parfois confus et compliqués.

Dans leur première aventure, les Bug Boys traversent des grottes effrayantes, travaillent avec une araignée pour fonder une bibliothèque, sauvent les réserves de miel de leur ville, et se font même des amis chez les termites féroces !

Random House Graphic s’est donné pour mission, en tant que marque éditoriale spécialisée dans la bande dessinée, « de mettre un roman graphique sur l’étagère de chaque enfant et de chaque lecteur Young Adult », annonce un communiqué de la maison.Au lancement, la maison propose au catalogue quatre titres de genres variés, allant du titre jeunesse à ceux destinés aux jeunes adultes, qui « reflétent la popularité croissante du format auprès des jeunes lecteurs », expliquent les éditeurs.Début 2020, chez RHG, seront ainsi publiés Aster and the Accidental Magic de Thom Pico et Karensac, et The Runaway Princess de Johan Troïanowski, deux traductions du français (Aubépine, Le Génie Saligaud chez Dupuis et Rouge, petite princesse punk, chez Makaka). Plus orientés vers les jeunes adultes, un roman graphique, Witchlight, de Jessi Zabarsky, et le premier volume d’une série de Laura Knetzger, Bug Boys, sont aussi au programme.Parmi les autres titres qui seront publiés par Random House Graphic en 2020, il faudra compter sur Kerry and the Knight of the Forest de Andi Watson, Witches of Brooklyn de Sophie Escabasse, Seance Tea Party de Reimena Yee, Crabapple Trouble de Kaeti Vandorn, Donut Feed the Squirrels de Mika Song, The Magic Fish de Trung Le Nguyen, et Suncatcher de Jose Pimienta.Ils viennent compléter la liste actuelle des romans graphiques publiés par Random House Children’s Books.Découvez les quatre titres à paraître chez Random House Graphic :Aster and the Accidental Magic à paraître le 03/03/20The Runaway Princess à paraître le 21/01/20Witchlight à paraître le 14/04/20 :Bug Boys à paraître le 11/02/20 :