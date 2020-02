Avec son entrée payante, Livre Paris “ne marche pas” (Arnaud de Puyfontaine)

Arnaud de Puyfontaine

2020, oui... 2021... moins ?

Arnaud de Puyfontaine (@vivendi @Editis_officiel) : "J'ai le souvenir d'un salon qui était ouvert au grand public. L'absence de Hachette et Madrigall (cette année), c'est qu'on a un événement qui ne joue plus son rôle".



L'entrée payante... une barrière





Arnaud de Puyfontaine - Michèle Benbunan



Et pourtant, elle tourne !

Principal exposant désormais de Livre Paris, après le désistement de Gallimard (et donc Flammarion, ainsi que Casterman avec lui), les regards convergent logiquement vers Editis. En effet, depuis plusieurs années maintenant, même le groupe Hachette Livre et ses maisons ont déserté l'événement de la capitale.« Il n’était pas question pour Editis de se défausser sur cette édition 2020. Ça risquait d’être assez fatal. Et il n’était pas envisagé non plus de trahir la confiance de nos auteurs, prêts à venir pour des dédicaces et moins encore de décevoir tous les visiteurs qui s’y rendent pour cela, en ne venant pas du tout », indique Michèle Benbunan.Pour 2020, Editis conserve sa présence, « même s’il aurait été plus économique de ne pas y être », poursuit-elle. Pour le groupe, le salon coûterait entre 300 et 400.000 € en net, estime-t-elle.Mais Vivendi, à travers Editis, devient un nouvel entrant, et à ce titre, en regard des ambitions affichées, reprend Arnaud de Puyfontaine, « nous n’allions pas déstabiliser quelque chose qui existe ». Et de saluer le travail du SNE et de son président, Vincent Montagne « grand professionnel et ami ».Cependant, « est-ce qu’aujourd’hui la formule marche ? Je considère qu’elle ne marche pas, dans la capacité ni dans l’ambition que je peux avoir ». Comparant Livre Paris à la foire du livre de Brive, qui ouvre plus largement ses portes, le président du directoire interroge donc le fonctionnement même de l’événement.« Le SNE aura un certain nombre de réflexions, le groupe Editis y est représenté par Michèle Benbunan, ce qui permettra d’accompagner des échanges sur l’avenir de ce salon », poursuit-il.Michèle Benbunan interroge : « Veut-on un salon de littérature strictement ou qui s’ouvre à toutes les maisons d’édition ? Llivre Paris doit rester un événement populaire à mon sens, accueillant le plus grand nombre — y compris des gens qui ne lisent pas. » Un rendez-vous familial, pour « regarder et découvrir tout ce que peut être l’édition et le livre, dans sa richesse. »Et de reprendre : « Le côté de la gratuité, payer pour rentrer dans un salon… », entame la directrice générale, « … c’est une barrière à l’entrée », achève Arnaud de Puyfontaine.Il ajoute : « Aujourd’hui, j’ai le souvenir d’un salon qui était une fête du livre. Le groupe Hachette n’est pas présent, sauf à travers Le livre de poche et quelques éléments. S’ils n’y sont pas et nous oui, c’est qu’il y a un décalage, un événement qui ne joue plus le rôle qui peut être le sien. »Alors, oui, Editis maintient sa présence pour 2020, mais encourage à profiter de « l’opportunité de se dire à date, quel en est l’objectif, le format, la localisation, l’ambition. Et de redéfinir les conditions qui permettront d’avoir un plus grand dénominateur commun entre les acteurs de l’édition. Si tel n’est pas le cas, c’est que l’opération, l’événement ne répond plus à la mission initiale qui était la sienne. »Sans pour autant perdre de vue, conclut Michèle Benbunan, que « les auteurs aiment faire des dédicaces et rencontrer le public. Cette dimension est nécessaire, et soutenue par tout le monde ». Reed Expo et le SNE ont du pain sur la planche…Deux points restent cependant, que n’évoquent ni le président du directoire de Vivendi ni la directrice générale d’Editis. D’abord, le salon du livre de Paris est une source de financement pour le Syndicat national de l’édition qui a son importance. Si l’on se réfère aux données 2018, ce sont près de 702.000 € qui sont revenus au SNE à travers Livre Paris (en hausse de 20 %).D’autre part, le président du directoire pourrait effectuer un mauvais diagnostic. En tant que telle, l’entrée gratuite n’a pas de sens : ce qui importe le plus réside dans la satisfaction culturelle et financière que les exposants peuvent trouver. À prendre quelques exemples comme Japan Expo, le salon du livre jeunesse de Montreuil ou encore Angoulême, ou même Étonnants voyageurs les entrées sont payantes, et les manifestations fonctionnent.