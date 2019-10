Baisse de la TVA sur les livres en Europe : la Russie à contre-pied

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Pour rappel, les livres sont actuellement taxés à 10 % en Russie, un taux actuel considéré comme préférentiel en regard des autres taux prélevés sur les différents secteurs de produits du pays. La TVA dans le secteur de l’édition fixée à l’origine à 18 % avait justement été réduite il y a quelques années dans le but de soutenir l’industrie du livre alors en difficulté.Grâce à ce taux de TVA réduit, le secteur de l’édition connaît une croissance soutenue depuis 2002. Mais il semblerait que ce soit bientôt la fin de cette TVA préférentielle à 10 % . En effet, le Premier ministre Dmitri Medvedev a proposé cette hausse expliquant qu’elle permettrait de redistribuer les bénéfices de l’État pour favoriser les citoyens les moins fortunés.Selon un article de Publishing Perspectives , le Ministère du développement numérique, des communications et des médias, en charge du secteur de l’édition, s’allie avec l’Union du livre russe (RNS) pour faire face à cette menace. Ensemble, ils doivent fournir des preuves au gouvernement pour démontrer l’efficacité et l’importance d’un taux de TVA à 10 % sur l’édition.Certains libraires interrogés font part de leur inquiétude. Pour eux, passer de 10 à 18 % risque de provoquer une crise, notamment parce que cette augmentation entraînera une hausse des prix des ouvrages en Russie, entre 10 à 15 %, estiment-ils.D’autres se plaignent déjà d’une baisse considérable du nombre de lecteurs, si bien que la perte du soutien de l’État serait catastrophique pour l’industrie de l’édition : ils évoquent notamment une fermeture généralisée des librairies dans le pays.Pour Oleg Novikov, PDG du groupe éditorial Eksmo-AST, cette décision mettra en péril la croissance du secteur déjà de plus en plus faible. Elle enterrera à la fois l’augmentation des ventes d’ebooks, mais également celle des livres de poche.