Balade funéraire gourmande : l'invitation à la table... des souvenirs

Un voyage dans les traditions

Un ouvrage pratique et pragmatique

Julien Barbet et Julie Chauville ont voulu montrer que, même pour des festins funéraires lors de funérailles ou de fêtes des Morts, il est important de se réunir autour d’un bon repas — pour partager, se réconforter, se souvenir, se rassurer, et remercier parfois les gens venus de loin. C’est ainsi qu’est né Balade funéraire gourmande.Julien Barbet précise : « Depuis tout petit, la cuisine fait partie intégrante de ma vie. J’ai pu consulter de nombreux ouvrages de recettes, apprendre auprès de chefs ou en famille. Mais la Mort étant tabou en France, j’ai rarement eu l’occasion de voir des livres de recettes dédiés à ces instants difficiles. »En fil rouge, les voyages culinaires du feu Ernest Grandfaim, cuisinier et fondateur de la Confrérie des Gourmands Éternels : au travers des pérégrinations de ce dernier, Julien Barbet et Julie Chauville nous font découvrir différentes traditions de repas et recettes perpétuées à travers le monde pour commémorer les défunts.Ernest Grandfaim emmènera ainsi le lecteur en Amérique du Nord, découvrir par exemple le Ragoût de Mouton, au Mexique le Pan de Muerto, en Amérique centrale le Lechon. Le voyage culinaire continuera dans l’océan Indien où Ernest découvrira le Massalé de Cabri, en Asie où il apprendra à préparer des Okuri Dango et en Europe, où il nous expliquera entre autres à réaliser des Cabbage Rolls.Dans un format de poche et comptant moins de 100 pages, Balade funéraire gourmande présente pour chaque pays visité le contexte des repas funéraires et transmet au lecteur une ou plusieurs recettes typiques.Julie Chauville, illustratrice, apporte sa touche en proposant pour chaque recette un portrait d’Ernest Grandfaim adapté à chacune des destinations.Julie Chauville explique : « Nous avons eu envie de proposer un livre à la fois ludique et pratique. Les moments de commémoration des morts sont des moments où l’on se trouve face à la simplicité de la Vie. Notre livre et les illustrations que j’ai proposées se devaient donc d’être en accord avec cela. »Julien Barbet, Julie Chauville – Ballade funéraire gourmande – Fage – 9 782 849 755 495 – 9,90 €