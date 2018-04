Balancetonillustrateur, la publication d'un album jeunesse annulée

Depuis plusieurs mois, les langues se délient et de nombreux auteurs doivent répondre d’accusations de harcèlement sexuel. Les réactions de leurs agents littéraires et maisons d’édition sont en retour surveillées de près par le grand public. Et David Diaz était l’un des premiers noms à apparaître au cœur de la tourmente.Dès 2012, la Society of Children’s Book Writers and Illustrators (SCBWI) avait reçu des plaintes anonymes, dénonçant le comportement de David Diaz. Le New York Times rapporte également que dans une interview, Diaz reconnaissait des commentaires déplacés et des avances, lors d'une conférence organisée par la SCBWI.Il avait alors été envoyé en stage de rééducation sociale, histoire de réapprendre les bonnes manières. Suite à cela, il était resté en probation, période durant laquelle son comportement avait été contrôlé de manière régulière. Seulement, à l’automne 2017, une nouvelle allégation a fait surface.Remontant une nouvelle fois cinq ans en arrière, avant même son stage anti-harcèlement, David Diaz aurait adressé à une jeune femme lors d’une conférence, une remarque à caractère sexuel. L’illustrateur a alors préféré se retirer volontairement du comité, tout en présentant ses excuses à la victime.La maison d’édition Charlesbridge ne se voyait pas sortir un album jeunesse avec le nom de David Diaz en couverture – et faire face à pareilles accusations. Pour éviter que l’ouvrage ne subisse une polémique, l'éditeur a préféré mettre les exemplaires déjà imprimés au pilon. Il cherche aussi un nouvel illustrateur pour Mario and the Hole in the Sky. L’album qui devait sortir le mois prochain verra finalement le jour en 2019.C'est un coup dur pour Elizabeth Rusch qui avait mis près de 10 ans et une trentaine d’avant-projets pour aboutir à cette version qu’elle pensait définitive. Elle soutient malgré tout la jeune femme à l'origine de la plainte et avait d’ailleurs exprimé sa peine sur Facebook : « C’est vraiment triste de savoir que les lecteurs ne pourront jamais lire cette version, mais c’est la bonne chose à faire pour le livre et son industrie, aussi douloureux que ce soit ».L’album Mario and the Hole in the Sky présente Mario Molina, le chimiste mexicain ayant remporté le Prix Nobel de chimie en 1995 pour ses travaux de recherche sur l’atmosphère, et plus particulièrement la disparition de la couche d’ozone autour du globe.Une nouvelle fois, ce cas n’est qu’une partie visible de l’iceberg. Les réponses très contrastées des maisons d’édition sont à l’image des épreuves à la fois éthiques et économiques auxquelles l’industrie fait face. Faut-il ou non couper les ponts avec un auteur, l’équilibre est fragile.