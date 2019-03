Bannir Huckleberry Finn des écoles pour lutter contre le racisme

Détail d'une couverture du livre Les Aventures de Huckleberry Fin, de Mark Twain

Effets néfastes et notions de littérature

La résolution n'a aucune chance d'être transformée en loi, et donc imposée aux établissements scolaires : cette motion écrite, issue de l'Assemblée générale du New Jersey, chambre basse de la Législature de l'État, concerne d'ailleurs des sujets sur lesquels les représentants ne peuvent pas légiférer. Dans leur résolution, les deux représentants recommandent aux établissements scolaires de retirer le livre de Mark Twain, écrit en 1884, de leurs programmes scolaires.Le roman « est un reflet des dégâts et des tensions raciales dans le Sud profond américain à une époque où les traitements cruels et injustes envers les Afro-Américains étaient totalement tolérés dans certaines régions du pays », indique la résolution. En effet, la version originale du roman de Twain utilise par exemple près de 200 fois le terme « nègre », dont l'usage était répandu à l'époque.Aujourd'hui, le même mot a pris une connotation d'injure raciale, et sa lecture dans les salles de classe aurait des effets néfastes, assurent Verlina Reynolds-Jackson et Jamel Holley, deux membres démocrates de l'Assemblée générale. « L’utilisation par le roman d’une insulte raciale et sa description d’attitudes racistes peuvent amener les élèves à se sentir bouleversés, marginalisés ou humiliés et peuvent créer une atmosphère inconfortable en classe », affirment-ils Verlina Reynolds-Jackson, contactée par Politico , affirme qu'elle a décidé de publier cette motion écrite après avoir entendu le récit d'un bizutage survenu dans une école, aux connotations racistes. S'il n'était pas directement relié à une lecture du livre de Twain, d'après les éléments consultés par Reynolds-Jackson, retirer le livre des programmes ne pourrait pas faire de mal, selon elle.« Il existe des tas d'autres livres pour apprendre des notions comme les personnages, l'intrigue ou les motivations, des moyens autres que l'utilisation de ce livre pour ces leçons », explique la représentante élue. Dans leur résolution, les deux membres de l'Assemblée rappellent des précédents en matière de suppression du livre des programmes, notamment dans les États de Pennsylvanie, de Virginie, du Minnesota et du Mississippi.Régulièrement cité parmi les ouvrages les plus importants aux yeux des Américains , Les Aventures de Huckleberry Finn n'en est pas moins régulièrement critiqué ou mis de côté pour sa description de la réalité de l'époque et de la ségrégation qui y était pratiquée. C'est en février 22018 que plusieurs écoles du Minnesota l'ont exclu de leurs programmes scolaires