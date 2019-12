Barack Obama fait le bilan de ses lectures pour l'année 2019

(World Travel & Tourism Council, CC BY 2.0)

Deux prescripteurs sont particulièrement suivis, et ne manquent jamais une occasion pour faire part de leur dernière lecture : Barack Obama et Bill Gates. On attend la liste de Michelle Obama, qui a ravi l'édition mondiale et de nombreux lecteurs avec son livre Becoming, mais elle semble moins férue de l'exercice.L'ancien président des États-Unis, lui, a une nouvelle fois mobilisé sa communauté à partir de sa page Facebook, avec une liste de lectures plutôt intéressante...The Age of Surveillance Capitalism : The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power de Shoshana Zuboff, L’Âge du capitalisme de surveillance, traduit par Bee Formentelli et Anne-Sylvie Homassel, éditions Zulma, parution le 1er octobre 2020The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company de William DalrympleFurious Hours: Murder, Fraud and the Last Trial of Harper Lee de Casey CepGirl, Woman, Other de Bernardine EvaristoThe Heartbeat of Wounded Knee: Native America from 1890 to the Present de David TreuerHow to Do Nothing: Resisting the Attention Economy de Jenny OdellLost Children Archive de Valeria Luiselli, Archives des enfants perdus, traduit par Nicolas Richard, Éditions de l'OlivierLot : Stories de Bryan WashingtonNormal People de Sally RooneyThe Orphan Master’s Son d'Adam Johnson, La Vie volée de Jun Do, traduit par Antoine Cazé, DenoëlThe Yellow House de Sarah M. BroomSay Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland de Patrick Radden KeefeSolitary d'Albert WoodfoxThe Topeka School de Ben LernerTrick Mirror: Reflections on Self-Delusion de Jia TolentinoTrust Exercise de Susan ChoiWe Live in Water: Stories de Jess WalterPour les fans de sport, précise Obama :A Different Way to Win: Dan Rooney's Story from the Super Bowl to the Rooney Rule de Jim RooneyThe Sixth Man d'Andre Iguodala