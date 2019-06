Barbara Cassin remplace Marjane Satrapi à l'Institut français

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Démissionnaire du conseil d'administration de l'Institut français, Marjane Satrapi est remplacée par Barbara Cassin depuis le 14 juin dernier, au titre des personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Philologue et philosophe française née en 1947, Barbara Cassin a été élue à l'Académie française le 3 mai 2018. La même année, elle a reçu la médaille d'or du CNRS pour son travail.Le conseil d'administration de l'Institut français réunit des parlementaires, des représentants du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Enseignement supérieur, du ministère de l’Action et des Comptes publics, des représentants des collectivités territoriales et du personnel, ainsi que des personnalités qualifiées.Depuis 2017, l'Institut français est placé sous la présidence de Pierre Buhler.