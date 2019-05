Barnes & Noble condamné à indemniser son ancien PDG

keone, CC BY SA 2.0



En août 2018, Parneros entamait une procédure pour diffamation, son ancien employeur, réclamant 4 millions $ suite à son départ, et aux commentaires de B&N. Le conseil d’administration n’avait pas vraiment apprécié la démarche, estimant que ce procès relevait d’une « tentative d’extorsion de fonds, de la part d’un PDG condamné pour harcèlement sexuel, comportement d’intimidation et autres violations des politiques de l’entreprise, dans l’exercice de ses fonctions durant environ un an ».Il semble que le juge en charge du dossier se soit rangé du côté de l’ancien PDG, puisqu’il vient de condamner la chaîne de librairies. Cette dernière devra s’acquitter de la moitié des honoraires et des frais d’avocats.C’est sur la base de son contrat de travail de 2016 que Parneros avait déclenché la procédure. En effet, il était indiqué que B&N prévoirait une indemnisation contre toute action ou poursuite judiciaire intentées. Le juge n’a pas dévoilé le montant des sommes que la chaîne de librairies aura à verser.Demos Parneros avait été démis de ses fonctions assez brutalement, l’entreprise l’ayant accusé d’avoir violé la politique de l’entreprise.Parmi les raisons par la suite dévoilées, pour justifier de ce départ, 14 mois après la prise de fonction, étaient évoqués des cas de harcèlement sexuel, ainsi que le comportement agressif de Parneros à l’égard des salariés. Il aurait également fait échouer une vente, manifestement prévue à WH Smith, de l’ensemble des librairies du groupe B&N.via Shelf awareness