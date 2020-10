Bayard Éditions : 30 ans en 10 livres incontournables

Le groupe Bayard l’affirme, « J’aime Lire », depuis des années. Et pour ce 30e anniversaire, la maison se réjouit d’avoir tant à partager, en matière d’histoires.









« Être au plus près des enfants, c’est aussi les aider à se construire avec des livres qui les engagent et les font agir, tels que Un livre ou 100 % excellent, s’adresser à eux dans leur intégrité, comme l’initia le magazine Pomme d’Api et son héros Petit Ours Brun », indique la maison dans un communiqué.



Avec des œuvres allant de La cabane magique à Mortelle Adèle, dont le succès ne se conteste plus, ou encore des références historiques avec Tom-Tom et Nana ou Petit ours brun, Bayard Éditions dispose d’un catalogue éprouvé. L’occasion, d’ailleurs, de dédier cet anniversaire « à nos talentueux auteurs et illustrateurs, qui contribuent depuis trente ans à l’aventure éditoriale de notre maison ».



Pour accompagner cet anniversaire, 10 éditions collectors de titres emblématiques du catalogue de a maison arriveront en librairie dès le 7 octobre. De véritables classiques de la littérature de jeunesse sublimés dans un écrin précieux et enrichis de contenus inédits :



100 % Excellent, de Bruno Muscat & Laurent Simon

Chair de poule —La malédiction de la momie, de R. L. Stine (trad. Jean-Baptiste Médina)

L’atroce Monsieur Terroce, de Nicolas de Hirsching et Serge Bloch

L’apprenti Épouvanteur, de Joseph Delaney (en librairie le 4 novembre, trad. Marie-Hélène Delval)

Le Petit Ogre veut aller à l’école, de Marie-Agnès Gaudrat et David Parkins

Les larmes de l’assassin, d’Anne-Laure Bondoux

Les trésors de Petit Ours Brun — 10 histoires incontournables, de Danièle Bour

Un livre, d’Hervé Tullet

Tom-Tom et Nana, d’Évelyne Reberg, Bernadette Després & Jacqueline Cohen

Le feuilleton d’Hermès en livre-CD, de Murielle Szac et Jean-Manuel Duvivier



Et même les auteurs s’y mettent, avec un récit inédit de la genèse de leur œuvre chez Bayard : écoutez Marie-Hélène Delval (sur le thème du fantastique et de l’étrange), Antoine Dole (sur le rapport à la norme et la liberté d’être soi), Paul Martin (autour de l’énigme et du secret), Hervé Tullet (le langage de la petite enfance), ou encore Evelyne Brisou-Pellen et Charlotte Poussin. Le tout bientôt disponible.