Bayeux : inauguration de la médiathèque intercommunale Les 7 lieux

Visualisation informatique de la médiathèque Les 7 lieux

Pour que les petites croix des 7 lieux maintiennent vos pense-bêtes sur le frigo (ou le radiateur, à votre guise ), un magnet offert avec votre abonnement #les7lieux pic.twitter.com/pbasOiMfCA — Les 7 lieux (@Les7Lieux) 28 janvier 2019



Deux jours de grande première pour la médiathèque intercommunale Les 7 lieux, située 1 boulevard Fabian Ware à Bayeux, sur la route de Littry. Après 18 mois de travaux, le bâtiment de 2500 m2 est sorti de terre et a ouvert ses portes au public : inauguration d'une exposition sur la science-fiction, atelier bruitage suivi d'un spectacle ciné bruitage, rencontre avec le dessinateur Denis Bajram, le programme était déjà chargé, à l'occasion de cette grande ouverture.Comme promis, et comme son nom l'indique, la médiathèque de Bayeux Intercom dispose de 7 espaces distincts : le café, avec boissons, presse et magazines, la galerie, pour les expositions et animations, le forum, avec ses 80 places, l’atelier, pour les travaux collectifs, la salle de travail, pour les études et la consultation des documents patrimoniaux, le plateau, 1000 m2 décloisonnés pour accueillir l'ensemble des documents, et enfin le patio, un jardin intérieur végétalisé pour lire et flâner.La structure intercommunale a pour vocation de desservir plusieurs lieux et près de 30.000 habitants, dont la moitié issue de Bayeux. Pour couvrir au mieux ce territoire plutôt rural, des services mobiles et des actions hors les murs sont au cœur du projet d'établissement.L'intercommunalité, particulièrement mise en avant et plébiscitée au sein de la profession des bibliothécaires et du côté du ministère de la Culture, a pour objectif une mise en commun des ressources et l'appui sur un équipement central pour desservir et soutenir l'action plus locale d'établissements de taille plus réduite. La médiathèque Les 7 lieux remplace aussi la médiathèque municipale de Bayeux, jugée trop vétuste par la mairie.L'organisation de la médiathèque, très ouverte, et son fonctionnement, le plus souvent participatif, s'inspirent tous deux d'initiatives observées dans le nord de l'Europe, notamment aux Pays-Bas ou en Suède.De nombreuses animations, dont certaines pourront être proposées par les usagers, comme les ateliers, viendront rythmer le quotidien de la médiathèque intercommunale. Côté exposition, outre celle sur la science-fiction, une autre viendra s'intéresser au parcours du maître des comics, Jack Kirby, à partir du mois de juin prochain.La médiathèque Les 7 lieux est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h, et le dimanche de 15h à 18h.