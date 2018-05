Bayeux, une boite à livre saccagée

De plus en plus de dégradations dans les bibliothèques et autres boites à livres. Dans la nuit du samedi 12 mai, une boite à livre à Bayeux a été mise à sac avec une extrême violence. C’est la première fois que depuis qu’elles ont été installées que ce phénomène arrive dans cette ville.

Une boite à livre à Nevers : @mapillary.com CC BY-SA 4.0



Fin octobre 2016, le Lions Club, la ville de Bayeux et le conseil des sages étaient fiers d’installer cinq boites à livres dans Bayeux dans un souci de développement de la lecture et de l’accès aux livres pour tous. Cinq points dans la ville où chacun peut se servir et mettre des livres pour ainsi les proposer au plus grand nombre.

Dans la nuit du 12 mai, c’est avec force que la boite aux livres de la Place de Gaulle a été saccagée à coups de pied. L’adjoint au maire à la culture à fermement condamné cet acte de vandalisme en affirmant au journal local, la Renaissance : « Les boîtes à livres sont installées depuis plus de deux ans et n’avaient jusqu’alors pas subi de dégradation. Les Bayeusains y sont attachés et ça fonctionne bien. Les livres sont comme des briques qui construisent la culture et le bien-vivre ensemble. La destruction de cette boîte est un geste désolant. Nous oeuvrons pour rendre la ville agréable et comme souvent, une infime minorité dégrade le bien commun. Un geste irréfléchi et regrettable. ». Les Bayeusains, choqués par ce geste, ont remis les livres dispersés dans la boite en attendant que celle-ci soit remise sur pied.

Une affaire qui nous rappelle bien entendu celle d’il y a quelques semaines où le 13 avril dernier à Nancy, la petite bibliothèque gratuite « Dylan Pelot » et son contenu périssait sous les flammes d’autres vandales. Michel Rabot, le président de l’association « La passerelle : une voix d’eau dans le quartier » s’était attristé sur l’antenne de France Info : « Plus que la valeur matérielle, c’est le symbole de la culture gratuite, conviviale et populaire qui a été détruit... ».

Interrogé par Actualitté, le sociologue Denis Merklen auteur du livre Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? affirmait lors de l’incendie criminel d’une bibliothèque du quartier de La Duchère à Lyon en mars dernier : « Les incendies liés au livre peuvent être des autodafés : dans ce cas, l'incendie est motivé par des raisons religieuses ou politiques, et vise des livres identifiés pour un contenu spécifique. »



Bibliothèques incendiées :

“Il faut interroger l'acte, lui accorder un intérêt politique”

Le fait de brûler des livres nous rappelle forcément le roman Fahrenheit 451, le roman de science-fiction dystopique de Ray Bradbury où une société future bannissait l’écrit et brûlait toute culture…