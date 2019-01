BD, romans : les 20 livres les plus vendus en librairie sur 2018

Un dernier regard sur l’année passée, avant d’affronter la tornade Houellebecq de ces prochaines semaines, permet de découvrir les livres qui auront le mieux marché en librairie indépendante. Les données, fournies par L’Observatoire de la librairie, réunissent 200 lieux de vente. Et permettent de dégager une certaine tendance, sans parler d’absolu.





Le Comptoir des lettres, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





L’Observatoire soulignait que l’année 2018 aura été celle d’une explosion des ventes de bande dessinée en librairie. En effet, le secteur connut une croissance de 6,3 %, la plus forte des segments éditoriaux majeurs (fiction, jeunesse, sciences sociales et BD) qui représentent 72 % des ventes.



Les 10 meilleures ventes en librairie en 2018



La disparition de Stéphanie Mailer, de Joël Dicker (Fallois)

Couleurs de l’incendie, de Pierre Lemaitre (Albin Michel)

Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu (Actes Sud)

L’Arabe du futur T.4 ; Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992), de Riad Sattouf (Allary)

Le Lambeau, de Philippe Lançon (Gallimard)

L’Amie prodigieuse T.4 ; L’Enfant perdue, d’Elena Ferrante (Gallimard — traduction Elsa Damien)

My Absolute Darling, de Gabriel Tallent (Gallmeister - traduction Laura Derajinski)

Sapiens ; Une brève histoire de l’humanité, de Yuval Noah Harari (Albin Michel — traduction Pierre-Emmanuel Dauzat)

Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne (Dargaud)

La Jeune Fille et La Nuit, de Guillaume Musso (Calmann-Lévy)



Les 10 meilleures ventes BD en librairie en 2018



L’Arabe du Futur T.4 ; Une Jeunesse Au Moyen-Orient (1987-1992), de Riad Sattouf (Allary)

Blake Et Mortimer T.25 ; La Vallee des Immortels T.1, d’Yves Sente, Teun Berserik, Peter Van Dongen (Blake Et Mortimer)

Le Voyage de Marcel Grob, de Philippe Collin et Sébastien Goethals (Futuropolis)

Moi Rene Tardi, Prisonnier de Guerre Au Stalag Iib T.3 ; après La Guerre, de Jacques Tardi (Casterman)

Moi, ce que J’aime, c’est Les Monstres, d’Emil Ferris (Monsieur Toussaint L’Ouverture — traduction Jean-Charles Khalifa)

Les Vieux Fourneaux T.5 ; Bons pour l'asile, de Wilfrid Lupano, Wilfrid et Paul Cauuet (Dargaud)

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris T.8 ; Un cow-boy à Paris, de Jul et Achde (Lucky Comics)

Les grands espaces, de Catherine Meurisse et Isabelle Merlet (Dargaud)

Geluck pète les plombs, de Philippe Geluck (Casterman)