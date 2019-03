Béatrice Duval devient directrice générale de Livre de Poche

Le Livre de Poche, détenu à 60 % par Hachette Livre et à 40 % par Albin Michel, est le leader du marché du format poche. Son catalogue s’adresse à tous les publics et couvre un large spectre littéraire, des grands classiques aux best-sellers contemporains français et étrangers, en fiction et en non-fiction. Le Livre de Poche compte également une trentaine d’auteurs français et étrangers publiés directement sous le label Préludes.

Née en 1959, Béatrice Duval a fait des études de lettres classiques et est titulaire d’un BTS d’édition. Elle a commencé sa carrière en 1990 aux éditions J’ai Lu, comme éditrice puis comme Directrice Editoriale. En 2000, elle est nommée Directrice éditoriale de Fleuve Noir. En 2006, elle rejoint Calmann-Lévy, puis devient en 2011 la Directrice des Editions Denoël.