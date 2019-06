Beaux-arts : le regard de Jean-Philippe Toussaint sur les gravures de Félix Vallotton

< >

En 1898, Félix Vallotton publie sa célèbre série Intimités, dix gravures rassemblées dans un portfolio par les éditions de La Revue blanche. Il ne sera tiré que 30 exemplaires de cette série, ce que Vallotton regrettera ensuite, lui qui détruisit les matrices en bois pour garantir ce tirage limité.Ce recueil présente ces dix images désormais mythiques, accompagnées de la série Les Instruments de musique et de nombreuses autres gravures aussi célèbres que La Paresse, Le Bain ou encore La Nuit. Autant d'images qui plongent le spectateur dans une expression intense et ambigüe des sentiments qui ne se livrent que par énigmes.Les fragments des dix matrices en bois de la série d’Intimités ci-dessus n’ont jamais à ce jour été exposés au public ni reproduits dans un livre. Le Musée cantonal des Beaux-Arts de la ville de Lausanne a permis à l'éditeur de présenter ces dix blocs de bois, sciés et assemblés par Vallotton pour composer l'épreuve justificatrice de la destruction des matrices de la série.Jean-Philippe Toussaint livre de son côté Barbe noire, une rêverie dans les œuvres de Vallotton, offerte au lecteur comme une clé d'entrée dans le jeu de miroirs des Intimités. Il fait un rêve et les gravures révèlent leurs mystères, sur les murs de ces chambres, autour des canapés de ces salons, Jean-Philippe Toussaint soulève les intrigues et met à jour des scènes de crimes.Un livre où le regard de Jean-Philippe Toussaint nous accompagne dans l'œuvre intimiste de Vallotton et où l'érudition de Katia Poletti nous permet d'atteindre les mystères profonds de ces images qui sont parmi les plus importantes de la gravure moderne.La plupart des gravures de Vallotton de ce livre sont reproduites à partir des collections du Cabinet des estampes des Musées d'art et d'histoire de Genève qui garantissent une qualité et une définition du trait au plus proche des tirages originaux.[à paraître 19/09] Félix Vallotton, Jean-Philippe Toussaint – Félix Vallotton, intimité(s)... et le regard de Jean-Philippe Toussaint – Martin de Halleux – 9782490393053 – 24 €