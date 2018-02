Becoming, les mémoires de Michelle Obama enfin dévoilés

L’ex-Première Dame des États-Unis, Michelle Obama, livrera un récit inscrit « dans une vie remplie de sens et d’accomplissement ». Becoming, du titre anglais, sortira au niveau mondial le 13 novembre prochain, publié par Crown. Les contrats des époux Obama avaient donné le vertige, signés pour 60 millions $ d’avance, chez Penguin Random House.





USdagov, CC BY 2.0



Dans ses mémoires, Michelle Obama, première Afro-Américaine à occuper ce statut, raconte sa vie au sein de la Maison-Blanche. Elle s’est « imposée comme une défenseuse des femmes et des jeunes filles aux États-Unis, à travers le monde, changeant radicalement la manière dont les familles peuvent mener une vie plus saine et plus active », explique son éditeur.

C’est une « réflexion profonde et des récits fascinants » qu’elle va livrer. De son enfance dans le South Side de Chicago, en passant par sa maternité — Malia et Sasha, leurs deux filles — et les années aux côtés de Barack... Et son goût pour la danse, le karaoké, et le regard des médias, « parfois impitoyable ».

Le livre sera traduit chez Fayard, a annoncé Sophie de Closets, directrice de la maison.