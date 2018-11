Becoming, les mémoires de Michelle Obama, un succès d'édition

L'impatience du public autour des rencontres organisées avec l'ex Première dame des États-Unis l'annonçait, c'est désormais confirmé : Becoming, les mémoires de Michelle Obama, sont un succès d'édition aux États-Unis et dans plusieurs pays, dont la France. Outre-Atlantique, 1,4 million d'exemplaires ont été vendus en une semaine, selon l'éditeur Crown Publishing (Random House).

Michelle Obama, en 2016 (Tim Pierce, CC BY 2.0)

L'année 2018 de l'édition américaine sera définitivement marquée par des ouvrages de non fiction : après les très bons résultats de plusieurs livres portant sur les premiers mois de la présidence de Donald Trump, les mémoires de Michelle Obama vont encore booster les ventes de livres. Sans surprise, étant donné le contrat faramineux signé par l'auteure et la campagne de promotion à la hauteur, la première semaine laisse apparaitre des records de ventes.

Depuis le 13 novembre, 1,4 million d'exemplaires ont été vendus, formats imprimé et numérique confondus, aux États-Unis et au Canada. Le jour de sa publication, Becoming s'est écoulé à 725.000 exemplaires en Amérique du Nord, un des meilleurs démarrages de l'année, rapporte l'Associated Press.

Au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Hollande, en Espagne, au Danemark ou encore en Finlande, le livre s'est classé en tête des meilleures ventes dans la catégorie non-fiction, assure l'éditeur américain Crown Publishing. Michelle Obama a laissé derrière une autre Première dame, Hillary Clinton, qui avait vendu 600.000 exemplaires de ses mémoires en une semaine, en 2003.

Pour le groupe Random House, la sortie de Becoming était cruciale : rappelons que le groupe a avancé quelque 60 millions $ pour les mémoires du couple Obama, après des enchères ayant commencé autour d'un montant situé entre 20 et 45 millions $. Si l'on ajoute à cela les frais liés à la promotion, Random House n'avait pas droit à l'erreur pour compter sur un retour sur investissement.

L'atmosphère politique des États-Unis n'est bien sûr pas étrangère au succès du livre : l'actuel président, Donald Trump, s'investit pour effacer les actions de Barack Obama, son prédécesseur à la Maison-Blanche, et des milliers de supporters espèrent voir Michelle Obama candidate lors du prochain scrutin — ce qu'elle refuse d'envisager jusqu'à présent.