Beigbeder arrête sa chronique du jeudi, sans quitter France inter

#RADIO – La Chronique improvisée de Frédéric Beigbeder, diffusée ce 15 novembre sur France Inter n’a pas vraiment convaincu. Difficile de dire que depuis qu’il a débuté ses interventions, les prestations étaient sensationnelles. Mais là, même lui a reconnu une réelle faiblesse.

Que l’on juge, sans trop de sévérité toutefois, Frédéric Beigbeder nous avait en effet habitués à mieux. Alors, qu’il ait perdu son papier dans la nuit, et qu’il surfe sur l’improvisation, ce n’était pas la première fois, évidemment. Sauf que cette fois, la médiatrice est intervenue, et la directrice de France inter, Laurence Bloch, également.

« Vous nous avez exprimé votre déception à l’écoute de la dernière chronique de Frédéric Beigbeder jeudi dernier », indique-t-elle. Et d’ajouter : « Lui-même convient de sa faiblesse et a décidé d’arrêter l’exercice n’ayant plus assez de temps pour s’y consacrer correctement. »



Sur fond de musique zen, il s’était aventuré dans une tentative de meublage – arguant qu’il avait préparé une chronique sur les gilets jaunes, qu’il a perdue. Reste qu’à l’imaginer, on a du mal à avaler la pilule...

Mais l’écrivain improvisé billettiste d’humeur depuis août 2016 – dès sa première apparition, nous avions d’ailleurs émis quelques pudiques réserves quant à la prestation – ne quittera pour autant pas la radio.







Certes, la directrice sonne l’arrêt de sa pastille, mais il continuera d’intervenir pour Le masque et la plume. Et d’autres projets sont à l’étude – avec une dernière intervention, à ne surtout pas manquer, ce 29 novembre.