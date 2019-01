Beijing investit 12,7 millions € dans la lecture et les librairies

Ruth Johnston, CC BY 2.0

Ruth Johnston, CC BY 2.0

Fin juillet, Beijing avait déjà exposé son projet : subventionner la construction de 200 librairies sur le territoire d’ici à 2020. « Plus de 60 % des citoyens de Beijing ont acheté des livres dans les librairies plutôt qu’en ligne, ce qui signifie que les librairies restent un canal majeur », soulignait alors Liu Mingqing, éditeur et auteur.Au cours de l’année passée, 151 librairies se sont réparti 50 millions de yuans – un budget qui avait déjà triplé en regard des années passées. Wang Yefei, responsable de l’administration de la presse et de la publication à Beijing, souligne que cet effort de guerre démontre la volonté des autorités de promouvoir la lecture.Au cours des 12 derniers mois, note le gouvernement municipal, 126 librairies ont ouvert grâce aux fonds débloqués par la ville. Les établissements ont largement profité de ces mannes pour amplifier leurs horaires d’ouverture : Xinhua Bookstore, la plus grande chaîne du pays s’est ainsi offert un 24h/24 pour satisfaire constamment les clients.De même, Page One, autre boutique particulièrement populaire, a choisi la même approche pour ses horaires, tout en se dotant d’un espace de lecture et d’une petite restauration où l’on peut s’offrir un café.via CGTN