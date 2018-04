Belfort : “des choix étonnants” selon l'Association des Bibliothécaires de France

Le conseil municipal du 14 février dernier, à Belfort, a vu le vote de deux décisions pointées du doigt par l'ABF : d'un côté, la hausse du prix des inscriptions aux bibliothèques pour les résidents et les non-résidents de Belfort, du simple au double, et, de l'autre, la baisse de moitié du budget d'acquisition pour tous les documents. Les bibliothèques de la ville se retrouvent ainsi avec une enveloppe de 67.000 €, contre 140.000 € auparavant.

Marie Rochette de Lempdes, adjoint au maire de Belfort chargée de la culture, expliquait cette hausse des tarifs par « une baisse des dotations générales de fonctionnement, qui entraîne mécaniquement une baisse du budget ». Pour l'adjointe à la culture, le nouveau budget s'expliquait « par la baisse des revenus » de la ville : en augmentant le tarif d'inscription, la ville pourrait peut-être, à terme, augmenter à nouveau le budget.

Autant d'explications qui sont loin de convaincre l'Association des Bibliothécaires de France. Le président, Xavier Galaup, évoque dans un courrier des choix « étonnants alors même que votre ville dégage un excédent budgétaire de plus 1,500 million euros ». Et l'association professionnelle de citer les augmentations et réductions détaillées ci-dessus, ainsi que « la réduction du nombre de bibliothécaires et de leur qualification ».

« Le maintien à niveau des budgets d'acquisition est la seule garantie de collections mises à jour et attractives, de fonds cohérents, éclectiques, adaptés aux besoins des habitants. De même, un personnel formé à l'accueil des publics et à la médiation de ces collections, ainsi qu’un programme d'animations touchant tous les publics sont le gage de la qualité et de l'attractivité des bibliothèques », souligne l'Association des Bibliothécaires de France, qui précise d'ailleurs que le budget d'acquisition décidé par la mairie fait passer Belfort sous la barre des 2 € par habitant recommandés comme le seuil en la matière.