Belgique : après Liège, Cultura ouvre un magasin en Wallonie

Après un premier projet d'implantation à Waterloo qui ne s'est jamais concrétisé, Cultura a récemment annoncé l’ouverture de son tout premier magasin en Belgique, en plein cœur de la ville de Liège, à la rentrée prochaine. La chaîne française ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et part désormais à la conquête de la région wallonne.







À peine deux mois après avoir annoncé son implantation dans la ville de Liège, l’acteur français de la vente de produits culturels et d’accessoires de loisirs créatifs ouvrira un deuxième magasin, en Wallonie. En effet, le centre commercial Cora, à Châtelineau accueillera prochainement l’enseigne française, sur une surface de 1 600 m2, a annoncé le média belge

"Donner un nouveau souffle au complexe commercial Cora"

Photographie : Magasin Cultura, La Défense (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Plus précisément, Cultura prendra ses quartiers dans une partie des locaux actuels du Décathlon. La chaine de grandes surfaces spécialisées dans les équipements sportifs vient en effet d’ouvrir un point de vente important à Dampremy. Résultat : près de la moitié des employés y seront transférés et la surface des locaux qui est actuellement 4426 m2 sera presque divisée par deux, passant ainsi à 2 811 m2.Après avoir reçu un avis favorable en juin de la part du collège communal de Châtelet, le projet est désormais entre les mains de l’observatoire du commerce. Pour que la proposition aboutisse, le fonctionnaire délégué devra également donner son autorisation puisque Cultura entend modifier la configuration de l’actuel Décathlon, précise l’échevin Michel Mathy, en charge du Développement économique et de l’Emploi.Et d’affirmer : « Cette enseigne, spécialisée dans les biens et loisirs culturels et créatifs, devrait donner un nouveau souffle au complexe commercial Cora, un peu à l’image de Tournesols. Elle sera la première en Wallonie, suivie de Liège, près de la place Saint-Lambert. Cela veut dire que Cultura attirera des clients hors de la région, qui pourront venir faire aussi leurs courses dans le complexe. »Comme le souligne L’Avenir, ce nouveau magasin permettra également de créer de l’emploi. 18 postes à temps plein et 6 à temps partiel seront en effet à pourvoir.