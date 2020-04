Belgique : Benoît Dubois devient directeur de l'ADEB

© Aurore Delsoir



Ancien administrateur délégué des éditions Averbode/Érasme, Benoît Dubois connait bien l’ADEB pour en avoir été le président durant huit ans, entre 2011 et 2019. Il a également été administrateur de la Coopérative de Perception et d’Indemnisation des Éditeurs Belges (Copiebel) entre 1999 et 2018 et son président entre 2010 et 2018.Ses activités professionnelles tant en Flandre qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles lui ont permis de promouvoir des collaborations pointues avec les associations professionnelles flamandes.Aujourd’hui, face à l’ampleur de la pandémie, sa première priorité en tant que directeur de l’ADEB sera de se mettre à la recherche de solutions positives à la crise que nous connaissons, et cela collectivement avec l’ensemble de la chaîne du livre (PILEn).