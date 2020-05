Belgique : la Fnac offre les frais d’envoi, les librairies s’en remettent au tribunal

« Livraison gratuite à partir de 20 euros d’achats », la nouvelle offre du site Fnac.be n’aura pas échappé aux libraires d’outre-Quiévrain. Alors que le prix unique du livre est entré en application le 5 avril 2019 sur tout le territoire belge, le syndicat des libraires francophones de Belgique pointe l’opération commerciale et dénonce une concurrence déloyale.



Photo d'illustration, Librairie Filigrannes en Belgique, ActuaLitte CC BY SA 2.0

Depuis le 2 avril dernier, le site belge de la Fnac expédie gratuitement toutes les commandes d’un montant supérieur à 20 euros, y compris les livres. Une offre commerciale jugée déloyale pour le syndicat des librairies francophones de Belgique, d’autant que l’offre de Fnac.be s’appliquait au départ à toutes les commandes, sans montant minimum.Après avoir interpelé la plateforme à plusieurs reprises pour ces pratiques, et notamment à travers une mise en demeure qui n’a jusqu’alors reçu aucune réponse, l’association qui rassemble 64 commerces a décidé de saisir le Tribunal de l’entreprise Francophone de Bruxelles cette semaine, afin d’intenter une action en cessation contre Fnac Direct, détenteur du site internet Fnac.be, annonce L’Écho Cette procédure judiciaire permettrait de faire cesser ces offres commerciales développées par la plateforme belge. Celles-ci étant considérées comme nuisibles aux intérêts collectifs des commerçants du livre. De plus, pour le syndicat, offrir les frais d’envoi aux clients s’apparente à une violation de la législation du prix unique, et ce peu importe le montant de la commande.