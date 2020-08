Belgique : la rentrée littéraire 2020 présentée sur Internet

• le 17/08 à 11 h : roman, essai et nouvelle, avec Les Éditions du Cerisier, Espace Nord, Genèse, Les Impressions nouvelles, MEO et Quadrature

• le 18/08 à 14 h : poésie, théâtre, essai et roman avec L’Arbre de Diane, Esperluète, Lansman, Midis de la poésie, Tétras Lyre et Weyrich

• le 19/08 à 11 h : littérature jeunesse et bande dessinée avec À pas de loups, Versant Sud Jeunesse, FRMK et Les Éditions du Tiroir

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Concrètement, il s’agira d’un événement de promotion en ligne, en direct et par vidéo. Chaque maison d’édition présentera plusieurs titres de sa rentrée littéraire, ou des titres récemment parus, tous écrits ou illustrés par des auteurs ou des illustrateurs belges (ou vivant en Belgique depuis 5 ans ou plus) », indique-t-on.À l’initiative de cette présentation en ligne, Le Service général des Lettres et du Livre, qui avait à l’esprit de mettre en place, pour les professionnels du livre – journalistes, bibliothécaires, libraires, etc. – ce moment de découverte. Mais évidemment, toute personne intéressée pourra y accéder.Trois sessions sont prévues, les 17, 18 et 19 août. Voici le programme :Les maisons sélectionnées sont celles ayant, pour 2020, bénéficié d’un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Soulignons également que nos partenaires, Le Carnet et les Instants , ont publié un long article détaillant cette rentrée.« Les internautes auront l’opportunité de poser leurs questions aux éditeurs : un moment sera prévu à la fin de chaque session pour les questions-réponses. »Dans tous les cas, pour suivre la conférence, il faudra s'inscrire, à cette adresse