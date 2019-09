Belgique : le poète Yves Namur, secrétaire perpétuel à l'Académie royale

Pkobel, CC BY SA 4.0



Pkobel, CC BY SA 4.0

Avec le directeur et le vice-directeur (élus pour un an parmi les membres belges), le secrétaire perpétuel forme le bureau de l’Académie, c’est-à-dire l’instance dirigeante. Plus spécifiquement, le secrétaire perpétuel tient le registre des délibérations et signe avec le directeur les résolutions, les motions et les procès-verbaux.C’est lui qui reçoit les documents adressés à l’Académie. Pour le grand public, il est le visage de cette institution.Yves Namur deviendra ainsi le 1er janvier 2020 le 9e secrétaire perpétuel de l’Académie. La fonction n’a jamais été exercé par une académicienne, bien que l’Académie ait été mixte depuis ses débuts.

Avec Le Carnet et les instants