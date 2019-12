Belgique : Une librairie en ligne pallie le manque de visibilité des auteurs

Tito Dupret, journaliste, décide de créer La Librairie belge en 2018 après avoir fait le constat que trop peu d'auteurs et d'éditeurs belges étaient mis en avant dans le monde francophone. « Il est assez dommage que le minimum ne soit pas fait afin de valoriser l’écrit belge, montrer que ce qui est belge mérite d'être lu » confie-t-il au PILEn La plateforme, 100 % belge, « a pour ambition de rassembler les auteurs, éditeurs et lecteurs des arts et des lettres belges francophones » peut-on lire sur le site web . « Sans avoir à vous déplacer, votre commande arrive dans votre boîte aux lettres ou celle d’une autre personne. Nous apportons une attention particulière aux livres à tirage réduit afin de leur offrir disponibilité et visibilité. »Cette e-librairie permet alors de valoriser la littérature belge à travers un catalogue très divers et regroupant tous les genres : de l'architecture à la bande dessinée en passant par la littérature jeunesse, les livres graphiques, la philosophie et le voyage, pour ne citer qu'eux.De plus, La Librairie belge dispose également de deux sections assez originales pour rendre encore plus visibles les acteurs du secteur du pays. Il s'agit des sections « un auteur à l’honneur » et « un éditeur à l’honneur ».Et si vous n'être pas très familiarisés avec la littérature belge ou que votre seule référence se situe entre Les Aventures de Tintin ou celles de Spirou, pas de panique. Le site web vous propose de découvrir des ouvrages avec la section « un livre au hasard ».Cette librairie en ligne ne vend uniquement que des livres papiers. « La vente de livres se fait sur base d’un système de dépôt vente. Le site ne perçoit que 33 % de ce qui est vendu, le reste revient aux éditeurs.trices », explique le site PILEn A l'avenir, Tito Dupret souhaiterait ouvrir une petite boutique à Bruxelles afin de faire rayonner encore plus la littérature belge. En attendant, avis aux amateurs francophones, les livraisons s'effectuent au-delà du seul territoire belge.