Bella Roma : 16 pensionnaires entreront à la Villa Médicis

Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0



Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0

• Mme Frédérique Barchelard et M. Flavien Menu

• M. Benjamin Crotty

• Mme Pauline Curnier Jardin

• M. Bastien David

• Mme Louise Sartor

• M. Samuel Gratacap

• Mme Valentina Hristova

• M. Sammy Baloji

• M. Mathieu Larnaudie

• M. François Olislaeger

• Mme Fanny Taillandier

• M. Sébastien Thiery

• M. Mikel Urquiza

• Mme Jeanne Vicerial

• Mme Sara Vitacca

Dans le cadre du concours organisé par l’Académie de France à Rome, les candidats peuvent présenter leur candidature au titre de l’ensemble des disciplines de la création littéraire et artistique, ainsi qu’au titre de l’histoire de l’art ou de la restauration des œuvres d’art ou des monuments. L’Académie de France à Rome a reçu cette année et déclaré recevables 455 candidatures.Les dossiers ont été soumis à un jury de sélection composé de Stéphane Gaillard, directeur par intérim de l’Académie de France à Rome et président du jury, Noëlle Tissier, membre du conseil d’administration de l’Académie de France à Rome, Béatrice Salmon, directrice adjointe chargée des arts plastiques à la directrice générale de la création artistique du ministère de la Culture, Claire Barbillon, historienne de l’art et directrice de l’Ecole du Louvre, Clément Cogitore, artiste et réalisateur, Hélène Delprat, artiste, Francesco Filidei, compositeur, Camille de Toledo, écrivain, Éric Troncy, co-directeur du centre d’art contemporain Le Consortium.Le jury du concours a sélectionné 15 dossiers dont 1 porté par un binôme, soit 16 pensionnaires qui bénéficieront, durant leur séjour à la Villa Médicis, d'une bourse de résidence, de logements individuels et d’ateliers ou d’espaces de travail.Liste des pensionnaires :Franck Riester, ministre de la Culture a déclaré : « Comme l’illustre la liste prestigieuse de ses pensionnaires, l’Académie de France à Rome-Villa Médicis est une formidable opportunité pour les artistes et chercheurs sélectionnés qui bénéficient de conditions exceptionnelles pour développer leurs projets. »