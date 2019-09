Bénédicte Gimenez à la Diffusion Illustrée du groupe Hachette Livre

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Ce poste directement rattaché à Thierry Diaz, directeur commercial de la Diffusion Hachette illustrée, a été créé dans l’objectif de renforcer les liens commerciaux avec la librairie indépendante.En octobre 2015, c’était déjà une création de poste, et de service, dont elle avait bénéficié chez Univers Poche, l’une des deux filiales petit format du groupe Editis, en ouvrant celui de relations libraires et salons, dont elle avait pris la direction.Bénédicte Gimenez est diplômée d’une maîtrise d’histoire des relations internationales, elle était précédemment, responsable de la librairie arts et littérature Paris 14e puis en charge de la relation libraires chez Univers Poche pendant 8 ans.