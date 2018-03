Benoît Aubin nommé Directeur en charge des Relations et des Services Editeurs

Benoît Aubin, qui était jusqu’à présent Directeur adjoint des relations éditeurs et diffuseurs, est promu Directeur en charge des Relations et des Services Editeurs de la Branche Services et Opérations, sous la responsabilité de Philippe Lamotte, Directeur de la Branche Services et Opérations, au sein du groupe Hachette Livre.



A ce titre il est l’interlocuteur privilégié des éditeurs distribués par la Branche Services et Opérations.









Diplômé de l’IPSA (Institut Polytechnique des Sciences Avancées) en 1997, Benoît Aubin est titulaire d’un mastère spécialisé strategy & management of international business de l’ESSEC. Il a commencé sa carrière comme consultant chez CGI Business Consulting et est entré chez Hachette Livre en 2002 à la Direction de la maîtrise d’ouvrage. En 2004 il est devenu Responsable des services à la clientèle, puis en 2006 Directeur adjoint, avant d’être nommé Directeur de mission en 2008.



Depuis juillet 2010 il était Directeur adjoint des relations éditeurs et diffuseurs. Il était également, depuis juillet 2011, managing Director de Lightning Source France, la filiale d’impression à la demande de Hachette Livre.