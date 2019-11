Bernard Kreiss : “Traduire, à mon niveau, c’est écrire”

Traducteur, lauréat du Grand prix de la traduction de la Société des Gens de Lettres 2018 pour l’ensemble de son œuvre, Bernard Kreiss s’est éteint le 26 octobre dernier.



Né à Mulhouse en 1938, Bernard Kreiss s’est d’abord essayé au journalisme, puis à la diplomatie, avant de se consacrer pleinement à la traduction littéraire. Son œuvre maintes fois récompensée comprend à la fois la traduction d’auteurs classiques et des plus grands auteurs contemporains allemands et autrichiens.

"Ne jamais désespérer

Laisser infuser davantage"



Nos plus sincères pensées vont aujourd'hui à la mémoire du traducteur Bernard Kreiss, qui s'est éteint à l'âge de 81 ans, à sa famille, ses éditeurs, ses lecteurs. pic.twitter.com/SMMymnWAbC — éditions Le Tripode (@Le_Tripode) November 7, 2019

Citons le théâtre d’Ödon von Horvath, Le Village de la lande d’Adalbert Stifter (Jacqueline Chambon, 1993), deux romans de Theodor Fontane, Schach von Wütenow (Actes Sud, 1988) et Quitte (Jacqueline Chambon, 1998), ainsi que Lenz de Georg Büchner (Jacqueline Chambon, 1991), La Montagne volante Christophe Ransmayr (Albin Michel, 2008).



Bernard Kreiss a reçu en 1995 le Prix national autrichien pour l’ensemble des œuvres traduites de la littérature autrichienne, en 1997 le Prix Nerval de la Société des Gens de Lettres pour Le Bal de l’Opéra de Josef Haslinger, en 2009 le Prix lémanique de la traduction et en 2014 le prix Romain Rolland de la DVA-Stiftung.