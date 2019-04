Bernard Minier, l'homme aux polars qui fascinent

Avec plus de 130.000 exemplaires imprimés, ce thriller nous fait entrer de plain-pied dans la fabrique du nouveau monde — un monde où la puissance de la technologie et de l’intelligence artificielle autorise les scénarios les plus noirs.L’édition poche de Sœurs, son précédent roman, paru également le 21 mars chez Pocket avec un premier tirage de 250.000 exemplaires, prend quant à lui la 2e place du classement des ventes en poche, avec pas loin de 24.000 ventes…En avril 2018, Sœurs avait déjà connu un démarrage tout aussi fulgurant , prenant la 4e place des meilleures ventes, en l’espace de trois jours…« Ces démarrages exceptionnels témoignent d’une attente et d’un engouement toujours plus fort des lecteurs pour l’univers de Bernard Minier », souligne son éditeur.Bernard Minier – M, le bord de l'abîme – XO Éditions – 9782374481210 – 21,90 €