Bernard Werber : Sa Majesté des chats, le doux ronron de l'apocalypse

crédit Albin Michel

crédit Albin Michel

Dans un futur proche dans lequel notre civilisation s’est effondrée, dans un Paris envahi par les rats, seule résiste une petite communauté formée de chats et d’humains.À leur tête, une petite chatte nommée Bastet bien décidée à sauver le monde. Perchée sur l’épaule de sa maîtresse Nathalie, elle tente de monter une alliance inter-espèces, un front commun suffisamment puissant pour anéantir les rats.C'est peu, et beaucoup en même temps, quand on connaît la passion (et la patience) de l'écrivain pour les matous. Prometteur, donc, mais il faudra attendre la rentrée...[à paraître 26/09] Bernard Werber – Sa Majesté des chats – Albin Michel – 9782226444837 – 21,90 €