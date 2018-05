Besançon ouvrira sa Cité des savoirs et de l'innovation d'ici 5 ans

Alors qu’au début du mois les étudiants de la fac de lettre de Besançon déploraient la fermeture impromptue de la B.U. pour « bonne tenue des examens », on annonce que l’hôpital Saint-Jacques de Besançon sera transformé en « Cité des savoirs et de l’innovation ». Un projet ambitieux qui ne devrait voir le jour d’ici cinq à six ans. Coûts annoncés des travaux : 50 millions euros.





Hôpital Saint-Jacques, myself, CC, BY SA 3.0 Hôpital Saint-Jacques, myself, CC, BY SA 3.0





C’est pour éviter toute manifestation et blocus contre la loi ORE de la part des élèves que l’administration de la faculté avait prit la liberté de fermer la bibliothèque universitaire jusqu'au 4 mai, en pleine période de partiels.



Quelques semaines plus tard, c’est une toute autre perspective que l'on découvre pour la ville.



Dominique Schauss, vice-président en charge de l’enseignement supérieur, a dévoilé un projet inédit pour l’agglomération de Besançon. Cette dernière s’associe avec l’université pour la construction d’une grande bibliothèque, un projet encore jamais vu en France.



Cette « Cité des savoirs et de l’innovation » sera à la fois un lieu de lecture publique et universitaire. Elle se compose de deux segments principaux : la bibliothèque d’agglomération qui abritera la médiathèque ainsi que la bibliothèque d’étude et de conservation et la bibliothèque d’université.